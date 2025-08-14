Tramp kosmosa kommersiya uçuşları qaydalarını yumşaldan fərman imzalayıb
ABŞ Prezidenti Donald Tramp çərşənbə günü kommersiya raket buraxılışlarını tənzimləyən federal qaydaları yumşaltmaq üçün fərman imzalayıb ki, bu da İlon Maskın "SpaceX" şirkəti və digər özəl kosmos müəssisələrinə fayda verə bilər.
Day.Az "Reuters" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, Ağ evin bəyanatında deyilir:
"Trampın əmri ilə digər məsələlərlə yanaşı, ABŞ-ın nəqliyyat katibinə Federal Aviasiya Administrasiyası tərəfindən idarə olunan buraxılış lisenziyaları üçün ekoloji yoxlamaları aradan qaldırmaq və ya onları sürətləndirmək göstərişi verilib".
Bəyannamədə həmçinin dövlət katibi "avtomobillərin buraxılması və yenidən daxil olması üçün köhnəlmiş, lazımsız və ya həddindən artıq məhdudlaşdırıcı qaydalardan" imtina etməyə çağırır.
Fərmanda deyilir: "Səmərəsiz icazə prosesləri investisiya və innovasiyaya mane olur, ABŞ şirkətlərinin qlobal kosmik bazarlarda liderlik imkanlarını məhdudlaşdırır".
Mask və Tramp arasında aylar əvvəl müəyyən fikir ayrılığı olsa da, milyarder sahibkarın "SpaceX" raket və peyk müəssisəsi potensial olaraq ABŞ Prezidentinin çərşənbə günü imzaladığı fərmandan ən çox faydalanan şirkət ola bilər.
Trampın imzaladığı sənəddə Maskın şirkətinin adı çəkilməsə də, öz peyk şəbəkəsi, ABŞ Kosmik Agentliyi, Pentaqon və digər müəssisələr üçün müntəzəm olaraq həyata keçirdiyi buraxılışların sayına görə ABŞ-ın bütün kosmik sənaye qurumlarına, o cümlədən NASA-ya məhz "SpaceX" rəhbərlik edir. Milyarder dəfələrlə şikayət edib ki, rəsmi qurumların bürokratik qaydaları onun kosmik sənayesinin inkişafına əngəl törədir.
Ceff Bezosun özəl raket şirkəti "Blue Origin" və onun kosmik turizm biznesi də daha rahat tənzimləmə rejimindən qazanc əldə edə bilər.
