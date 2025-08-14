https://news.day.az/azerinews/1774131.html Türkiyədə zəlzələ olub Türkiyənin Balıkesir şəhərində 4 bal gücündə zəlzələ baş verib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Fəlakət və Fövqəladə Halların İdarə Olunması İdarəsi (AFAD) məlumat yayıb. Yeraltı təkanlar Sındırğı rayonunda qeydə alınıb. Zəlzələnin dərinliyi 10.97 kilometr olub. Təbii fəlakətin nəticələri barədə məlumat yoxdur.
