İtaliyada itkin düşən alpinistlərin cəsədləri tapılıb

İtaliyada Alp dağlarının Monte Roza zirvəsində itkin düşən iki italiyalı alpinistin cəsədi aşkarlanıb. Day.Az xəbər verir ki, Aosta Vadisi üzrə xilasetmə qrupu iki gündür axtarış aparırdı. Kişi və qadın alpinistin yeri peyk kommunikatorunun köməyi ilə müəyyən edilib.
Daha sonra İtaliya maliyyə polisinin dağ-xilasetmə qrupunun helikopteri vasitəsilə onların cəsədləri aşkarlanıb.
