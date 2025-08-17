https://news.day.az/azerinews/1774527.html Həmzət Çimayev yeni UFC çempionu olub - VİDEO Çikaqonun "United Center" arenasında UFC 319 turniri keçirilib. İdman.biz xəbər verir ki, gecənin əsas döyüşü orta çəkidə titul uğrunda cənubi afrikalı Drikus du Plessi ilə BƏƏ təmsilçisi Həmzət Çimayev arasında olub. Beş raund davam edən görüş hakimlərin yekdil qərarı ilə Çimayevin qələbəsi ilə yekunlaşıb.
