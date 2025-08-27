https://news.day.az/azerinews/1776625.html Qubada yük maşını dərəyə aşdı - Ölən var Quba rayonu, Qalayxudat kəndində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, qəza yerinə nazirliyin ən yaxın xilasetmə qüvvələri cəlb olunublar.
Qubada yük maşını dərəyə aşdı - Ölən var
Quba rayonu, Qalayxudat kəndində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, qəza yerinə nazirliyin ən yaxın xilasetmə qüvvələri cəlb olunublar.
Əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərkən müəyyən olunub ki, "Mercedes" markalı yük avtomobili dərəyə aşıb, 1 nəfər avtomobildə sıxılı vəziyyətdə qalıb.
Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin müvafiq xilasetmə qüvvələri tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində meyit nəqliyyat vasitəsindən çıxarılaraq aidiyyəti üzrə təhvil verilib.
