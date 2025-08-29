Azərbaycan və ABŞ arasında əməkdaşlığın əsas istiqamətləri məlum olub
Dövlət Departamentinin saytında ABŞ və Azərbaycan hökumətləri arasında Strateji İşçi Qrupun yaradılmasını nəzərdə tutan Anlaşma Memorandumunun mətni dərc olunub.
Day.Az bildirir ki, Trend-in məlumatına görə, sənəddə Azərbaycan və ABŞ arasında əməkdaşlığın aşağədakı əsas istiqamətləri müəyyən edilib:
Enerji sərmayələrinin və regional əlaqəlilik infrastrukturunun genişləndirilməsi;
Müdafiə və antiterror əməkdaşlığının gücləndirilməsi;
Regional iqtisadi və ticarət əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsi;
Süni intellekt üzrə tərəfdaşlıqların və rəqəmsal infrastruktur sərmayələrinin inkişafı.
Sənəd imzalandığı andan qüvvəyə minir və uzadılma imkanı ilə bir il müddətinə nəzərdə tutulub.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре