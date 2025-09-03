https://news.day.az/azerinews/1777948.html Prezident İlham Əliyev San-Marinonun Regent Kapitanlarını təbrik edib Prezident İlham Əliyev San-Marino Respublikasının Regent Kapitanları Denize Bronzettiyə və cənab İtalo Riqiyə təbrik məktubu ünvanlayıb. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, məktubda deyilir: "Zati-aliləri...
Prezident İlham Əliyev San-Marinonun Regent Kapitanlarını təbrik edib
Prezident İlham Əliyev San-Marino Respublikasının Regent Kapitanları Denize Bronzettiyə və cənab İtalo Riqiyə təbrik məktubu ünvanlayıb.
Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, məktubda deyilir:
"Zati-aliləri,
San-Marino Respublikasının milli bayramı münasibətilə Sizə və Sizin simanızda bütün xalqınıza öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ən səmimi təbriklərimi və xoş arzularımı çatdırıram.
Bu bayram günündə Sizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə uğurlar, San-Marino xalqına daim əmin-amanlıq və rifah diləyirəm".
