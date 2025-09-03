https://news.day.az/azerinews/1777994.html Azərbaycanın Bəhreyndə səfirliyi açılacaq Azərbaycan Respublikasının Bəhreyn Krallığında səfirliyi təsis ediləcək. Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı məsələ Milli Məclisin Beynəlxalq münasibətlər və parlamentlərarası əlaqələr komitəsinin sentyabrın 10-da keçiriləcək iclasının gündəliyinə daxil edilib.
Azərbaycanın Bəhreyndə səfirliyi açılacaq
Azərbaycan Respublikasının Bəhreyn Krallığında səfirliyi təsis ediləcək.
Day.Az xəbər verir ki, bununla bağlı məsələ Milli Məclisin Beynəlxalq münasibətlər və parlamentlərarası əlaqələr komitəsinin sentyabrın 10-da keçiriləcək iclasının gündəliyinə daxil edilib.
"Azərbaycan Respublikasının Bəhreyn Krallığında (Manama Şəhərində) Səfirliyinin təsis edilməsi haqqında" qanunu layihəsi komitədə müzakirə ediləcək.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре