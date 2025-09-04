https://news.day.az/azerinews/1778220.html Hüseyn Hüseynov səfir vəzifəsindən geri çağırıldı - SƏRƏNCAM Azərbaycanın Bolqarıstanda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Hüseyn Cəlal oğlu Hüseynov vəzifəsindən geri çağırılıb. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.
