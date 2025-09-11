https://news.day.az/azerinews/1779681.html Bu şəxslər də sertifikasiyaya cəlb ediləcək - Nazirdən AÇIQLAMA Bağçalarda işləyən tərbiyəçilər sertifikasiyaya cəlb ediləcək. Day.Az xəbər verir ki, bu sözləri elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev yeni tədris ilinə dair bu gün keçirilən brifinqdə deyib. O bildirib ki, sertifikasiyanın 2026-cı ildə tətbiq edilməsi gözlənilir.
Bağçalarda işləyən tərbiyəçilər sertifikasiyaya cəlb ediləcək.
Day.Az xəbər verir ki, bu sözləri elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev yeni tədris ilinə dair bu gün keçirilən brifinqdə deyib.
O bildirib ki, sertifikasiyanın 2026-cı ildə tətbiq edilməsi gözlənilir.
"Cari ildə 226 min uşaq məktəbəqədər təhsilə cəlb ediləcək. 520 bağçada 50 minə yaxın uşaq hazır qida ilə təmin ediləcək. Eyni zamanda ötən tədris ilində monitorinqlər nəticəsində 18 bağça müdirinin fəaliyyətinə xitam verilib"- deyə nazir qeyd edib.
