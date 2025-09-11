Bu müəllimlər işdən çıxarılacaq - RƏSMİ
"7318 nəfər sertifikasiyada uğursuz olduqlarına görə işdən çıxarılıb".
Day.Az xəbər verir ki, bunu elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev bu gün keçirilən media brifinqində deyib.
"7.9 min nəfər 60 yaşı olan müəllimlərdir. 5.8 min nəfər müəllimin isə 3 ili hələ tamam olmayıb. 39.2 min nəfərin nəticəsi qənaətbəxşdir (30-50 bal), 17.4 min nəfər yüksək nəticə göstərənlərdir (51 bal və yuxarı).
8 min nəfər müəllim yaşına görə sertifikasiyada iştirak etməyib, 65 yaşı olanda hələ də keçməmiş olsalar, onların əmək müqavilələrinə xitam veriləcək",-nazir qeyd edib.
"Uzun illər ibtidai sözünü "p" və "y" ilə yazanlar var idi. Biz müəllim heyətini az və savadı kütlə ilə əvəzləmək istəyirik",-E.Əmrullayev əlavə edib.
