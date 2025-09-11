Baku Network yeni mərhələyə qədəm qoyur: Pakistan və Latviya beyin mərkəzləri ilə strateji alyans
Analitik təhlil sahəsindəki nüfuzlu platformalardan biri olan Baku Network (BN) beynəlxalq əməkdaşlıq istiqamətində əhəmiyyətli bir irəliləyişə imza atıb. Dünən təşkilat iki mühüm tərəfdaşla - Pakistanın nüfuzlu Pakistan Research Center for a Community with Shared Future (PRCCSF) mərkəzi və Latviya ilə ABŞ-da fəaliyyət göstərən transmilli Biedriba Astraea təşkilatı ilə strateji əməkdaşlığa dair qarşılıqlı anlaşma memorandumu imzalayıb. Bu sənədlər Azərbaycan ekspert diplomatiyasının yeni bir mərhələyə keçdiyini, Avrasiya və Baltikyanı regionlarda analitik və akademik dairələr arasında körpülərin daha da möhkəmləndiyini göstərir.
İmzalanmış memorandumlar sadəcə informasiya mübadiləsi ilə məhdudlaşmır. Əsas məqsəd - dəyişən qlobal reallıqlar fonunda dərin analitik əməkdaşlığa, ortaq tədqiqatlara və strateji proqnozların hazırlanmasına imkan verən davamlı çoxtərəfli platformanın qurulmasıdır.
Pakistan Research Center for a Community with Shared Future (PRCCSF) Pakistanın ən qədim və nüfuzlu tədqiqat mərkəzlərindən biridir. Bu mərkəz Pekində yerləşən China Communication University ilə əməkdaşlıq çərçivəsində yaradılıb. Onun əsas missiyası "ortaq taleyə sahib cəmiyyət" konsepsiyasını elmi tədqiqatlar, nəşrlər və beynəlxalq forumlar vasitəsilə təşviq etməkdir.
PRCCSF-in fəaliyyətinin mərkəzində "Bir kəmər, bir yol" (BRI) təşəbbüsü çərçivəsində humanitar və iqtisadi əlaqələrin möhkəmləndirilməsi, regional inteqrasiya və dayanıqlı inkişaf məsələləri durur. Xüsusi vurğu isə Çin-Pakistan İqtisadi Dəhlizi (CPEC) kimi strateji layihələrə edilir. Mərkəzin beynəlxalq nüfuzu 2023-cü ildə daha da artdı - PRCCSF, BRI çərçivəsində 155 ölkədən olan 17 beyin mərkəzi arasında birinci yerə layiq görülərək yüksək statusunu təsdiqlədi.
Biedriba Astraea isə Latviya və ABŞ-da fəaliyyət göstərən çevik və dinamik bir təşkilatdır. Bu qurum analitika, media və vətəndaş cəmiyyətinin kəsişməsində işləyərək, jurnalist araşdırmaları, məlumatların obyektivliyinin təminatı, sosial-siyasi proseslərin monitorinqi və ictimai əhəmiyyət daşıyan layihələrin reallaşdırılması ilə məşğuldur. Onun fəaliyyəti şəffaflıq və demokratik institutların möhkəmləndirilməsi baxımından mühüm rol oynayır.
Bu iki strateji alyans Baku Network-ə unikal bir analitik platforma formalaşdırmağa imkan verir. Beləliklə, mərkəz həm Şərq (Çin, Pakistan, BRICS ölkələri), həm də Qərb (Avropa İttifaqı, ABŞ) istiqamətlərində effektiv fəaliyyət göstərən bir "analitik qovşaq"a çevrilir. Bu addım yalnız BN-in təhlil imkanlarını genişləndirmir, eyni zamanda Azərbaycanın çoxşaxəli diplomatiyasına və beynəlxalq dialoqlarda konstruktiv vasitəçi roluna olan sadiqliyini də bir daha təsdiqləyir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре