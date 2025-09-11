https://news.day.az/azerinews/1779776.html "Benfika" - "Qarabağ" oyununun hakimləri bəlli oldu UEFA Gənclər Liqasının əsas mərhələsində "Qarabağ"ın U-19 komandasının Portuqaliyada "Benfika"ya qarşı keçirəcəyi oyunun təyinatları bəlli olub. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, qarşılaşmanı Şimali İrlandiyadan olan Ceymi Robinson idarə edəcək FIFA referisinə Adam Ceffri və Brayan Uilson kömək göstərəcək.
