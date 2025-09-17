Saçlarınız tökülürsə, səbəbi içdiyiniz bu iki içki ola bilər - Diqqət
Saçlarınız tökülürsə, bunun səbəbi içdiyiniz iki içki ola bilər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, genetik faktorlarla yanaşı, qida qəbulu da keçəlliyə səbəb olur. Mütəxəssislər həddindən artıq şəkərli içkilərin və spirt istehlakının saç sağlamlığına mənfi təsir etdiyini bildirirlər. Şəkərli içkilər saç köklərinin zəifləməsinə səbəb olur, spirt isə qida maddələrinin udulmasını və hormonal balansı pozur. Bu da öz növbəsində saç tökülməsini sürətləndirir.
Araşdırmalar gün ərzində istehlak edilən bu iki içkinin saç sağlamlığına mənfi təsir etdiyini ortaya çıxarıb. Şəkərli içkilər və spirt hormonal və metabolik təsirlərə səbəb olur, saç tökülməsinə səbəb olur.
Tədqiqatlar göstərir ki, çox miqdarda şəkərli içki qəbul etmək saç tökülməsini sürətləndirir. Yüksək şəkər qəbulu insulin səviyyəsini dəyişə bilər, saç follikulunun dövrünü pozur. Baş dərisinin yağlılığını artıran bu içkilər bu tarazlığı pozaraq iltihaba səbəb olur.
Bununla belə, spirtin saç tökülməsinə birbaşa təsir edib-etmədiyi bəlli deyil. Ağır və xroniki spirt istehlakı qida maddələrinin udulmasını poza bilər və B vitaminləri, dəmir və sink kimi saç sağlamlığı üçün vacib olan minerallarda çatışmazlıqlara səbəb ola bilər.
Alkoqol baş dərisindəki immun mühiti dəyişdirərək saç dövrünə mənfi təsir göstərə bilər.
Spirt saç tökülməsini birbaşa sürətləndirmir, lakin tez-tez və həddindən artıq istehlak risk yaradır.
