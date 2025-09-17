https://news.day.az/azerinews/1781029.html Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 78 milyard dollara yaxınlaşıb Bu ilin ilk 6 ayında Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 6,7 milyard dollar artaraq 77,7 milyard dollara çatıb. Day.Az Trend-ya istinadən xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) Statistika departamentinin direktoru Samir Nəsirov bu gün tədiyə balansının təqdimatına həsr olunmuş brifinqdə bildirib. Xəbər yenilənəcək
Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 78 milyard dollara yaxınlaşıb
Bu ilin ilk 6 ayında Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 6,7 milyard dollar artaraq 77,7 milyard dollara çatıb.
Day.Az Trend-ya istinadən xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) Statistika departamentinin direktoru Samir Nəsirov bu gün tədiyə balansının təqdimatına həsr olunmuş brifinqdə bildirib.
