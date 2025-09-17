Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 78 milyard dollara yaxınlaşıb

Bu ilin ilk 6 ayında Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 6,7 milyard dollar artaraq 77,7 milyard dollara çatıb.

Day.Az Trend-ya istinadən xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) Statistika departamentinin direktoru Samir Nəsirov bu gün tədiyə balansının təqdimatına həsr olunmuş brifinqdə bildirib.

Xəbər yenilənəcək