https://news.day.az/azerinews/1781051.html “Qarabağ” Bakıda coşqu ilə qarşılandı - VİDEO UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin ilk turunda tarixi nəticəyə imza atan "Qarabağ" vətənə qayıdıb. Day.Az xəbər verir ki, Ağdam təmsilçisi səfərdə Portuqaliyanın nəhəng klubu "Benfika" üzərində inamlı qələbə (3:2) qazanaraq futbol tariximizə yeni səhifə yazıb. "Qarabağ" bir gecədə 4,2 milyon manat qazandı
“Qarabağ” Bakıda coşqu ilə qarşılandı - VİDEO
UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin ilk turunda tarixi nəticəyə imza atan "Qarabağ" vətənə qayıdıb.
Day.Az xəbər verir ki, Ağdam təmsilçisi səfərdə Portuqaliyanın nəhəng klubu "Benfika" üzərində inamlı qələbə (3:2) qazanaraq futbol tariximizə yeni səhifə yazıb.
"Qarabağ" bir gecədə 4,2 milyon manat qazandı
Komanda Bakıya dönüşdə möhtəşəm şəkildə qarşılanıb. Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanında futbolçuları və məşqçiləri azarkeşlər alqışlarla, bayraqlarla və şüarlarla qarşılayıb.
Həmin görüntüləri təqdim edirik:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре