https://news.day.az/azerinews/1781059.html 48 min km-də "BYD"nin mühərriki "dağıldı" - "Şatunu görün necə indədir" - VİDEO BYD-nin Bakıda ən çox olan və satılan modeli "Destroyer 05"in mühərriki 50 min kilometrə çatmamış "dağılıb". Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə görüntüləri usta sosial şəbəkə hesabında paylaşıb. Mühərrik hissələrinin nazikliyini göstərən usta Çin avtomobillərinin keyfiyyətsiz olduğunu dilə gətirib.
48 min km-də "BYD"nin mühərriki "dağıldı" - "Şatunu görün necə indədir" - VİDEO
BYD-nin Bakıda ən çox olan və satılan modeli "Destroyer 05"in mühərriki 50 min kilometrə çatmamış "dağılıb".
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə görüntüləri usta sosial şəbəkə hesabında paylaşıb.
Mühərrik hissələrinin nazikliyini göstərən usta Çin avtomobillərinin keyfiyyətsiz olduğunu dilə gətirib.
Qeyd edək ki, bu modelin ölkəyə gətirilməsi gömrük xərcləri daxil olmaqla 18-19 min manat arası başa gəlir.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре