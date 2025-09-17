Azərbaycanın BƏƏ ilə münasibətləri çoxvektorlu siyasətin uğurlu nümunəsidir - Ekspert rəyi
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) Prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Al Nəhyanın Azərbaycana səfəri yalnız protokol xarakterli bir addım deyil. Bu səfər iki ölkə arasında son illərdə dərinləşən əlaqələrin və strateji əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsinə xidmət edən mühüm hadisədir. Səfərin təsadüfi olmadığını göstərən bir sıra amillər mövcuddur ki, bunlar həm tarixi, həm də müasir mərhələdə Azərbaycan-BƏƏ münasibətlərinin məzmununu formalaşdırır.
Day.Az xəbər verir ki, bu sözləri AZƏRTAC-a açıqlamasında Yaxın Şərq üzrə ekspert Rufiz Hafizoğlu söyləyib.
O bildirib ki, Azərbaycan müstəqilliyin ilk illərindən başlayaraq xarici siyasətdə çoxvektorlu kurs seçib. İslam dünyası, Avropa məkanı, Türk dövlətləri və digər regionlarla balanslı əlaqələr qurmaq ölkənin nüfuzunu artırıb, iqtisadi və diplomatik əlaqələrin şaxələnməsinə imkan yaradıb. Bu yanaşma nəticəsində Azərbaycan həm regional, həm də qlobal müstəvidə sözü eşidilən ölkəyə çevrilib. BƏƏ ilə münasibətlər də məhz bu çoxvektorlu siyasətin uğurlu nümunəsidir.
Ərəb dünyası ilə tarixi bağlardan danışan ekspert deyib: "Ərəb ölkələri Azərbaycan üçün heç vaxt yad olmayıb. Sovet dövründə belə İraqın səfirliyinin Bakıda fəaliyyət göstərməsi Ərəb ölkələrinin Azərbaycana marağının köklərinin dərinliyindən xəbər verir. Bu fakt həm də Azərbaycanın İslam dünyasında mövqeyinin mühümlüyünü göstərir.
BƏƏ bu gün Ərəb dünyasında həm iqtisadi, həm də texnoloji inkişafın liderlərindən biridir. Yaxın Şərq siyasətindən tutmuş İsraillə münasibətlərə, innovasiyadan süni intellektə qədər müxtəlif sahələrdə nümayiş etdirdiyi dinamizm ölkəni regionun lokomotivinə çevirib. Azərbaycanın son illərdə süni intellekt və rəqəmsal texnologiyalar sahəsində atdığı addımlar BƏƏ-nin təcrübəsi ilə uyğunluq təşkil edir və bu sahədə əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar yaradır.
Şeyx Məhəmməd bin Zayed Al Nəhyanın səfəri çərçivəsində müzakirə ediləcək mövzuların başında iqtisadi əməkdaşlıq, regional siyasət dayanır. BƏƏ Prezidentinin işğaldan azad edilmiş ərazilərə, xüsusilə Şuşaya səfəri həm simvolik, həm də investisiya baxımından mühüm mesajdır. Bu addım BƏƏ-nin Qarabağda bərpa və inkişaf layihələrinə marağını göstərir".
İki ölkə arasında əməkdaşlığın enerji, tikinti, turizm, logistika və kənd təsərrüfatı kimi sahələrdə də genişləndiyini vurğulayan R.Hafizoğlu əlavə edib: "BƏƏ şirkətləri xüsusilə Azərbaycanın bərpaolunan enerji potensialına maraq göstərir. Masdar şirkətinin Qaradağda inşa etdiyi 230 meqavat gücündə Günəş elektrik stansiyası bu tərəfdaşlığın ən mühüm nümunələrindən biridir. Bununla yanaşı, Azərbaycanın yaşıl enerji zonaları təşəbbüsü ilə BƏƏ-nin təcrübəsinin üst-üstə düşməsi regionda enerji tranzit rolunu gücləndirir. Bu əməkdaşlıq təkcə elektrik istehsalının artırılması deyil, həm də Cənubi Qafqazın enerji xəritəsində Azərbaycanın mövqeyinin möhkəmləndirilməsi deməkdir.
Azərbaycan iş adamları da BƏƏ bazarına çıxış imkanlarını genişləndirir. Xüsusilə kənd təsərrüfatı məhsulları və qida sənayesi sahəsində Azərbaycan ixracatçılarının mövqeləri güclənir. Bu da iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsinin artmasına və qarşılıqlı investisiyaların yüksəlməsinə şərait yaradır.
Azərbaycan və BƏƏ əməkdaşlığı yalnız ikitərəfli çərçivə ilə məhdudlaşmır. Bu tərəfdaşlıq həm də regional və qlobal platformalarda bir-birini dəstəkləməklə strateji xarakter daşıyır. Enerji, ticarət, mədəniyyət, diplomatiya və innovasiya sahələrində atılan addımlar iki ölkəni yaxın gələcəkdə daha sıx tərəfdaşa çevirəcək".
Ekspert əlavə edib ki, BƏƏ Prezidentinin Azərbaycana səfəri iki ölkə münasibətlərində yeni mərhələnin başlanğıcı kimi qiymətləndirilə bilər. Bu səfər həm tarixi dostluğun, həm də gələcək əməkdaşlıq perspektivlərinin real təsdiqidir. Azərbaycan artıq ərəb dünyasında və Yaxın Şərqdə sözü eşidilən dövlətə çevrilib, BƏƏ ilə strateji əməkdaşlıq isə bu mövqeni daha da gücləndirəcək.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре