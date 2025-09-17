https://news.day.az/azerinews/1781076.html “Alliance Logistics” şirkətində rəhbər dəyişikliyi - FOTO Azərbaycanın ən iri nəqliyyat şirkətlərindən biri olan Alliance Logistics-də kadr dəyişiklikləri baş verib. Şirkətə rəhbərlik edən Natiq Heydərovun yerinə Natiq Cəfərov təyin olunub. Day.Az xəbər verir ki, Natiq Cəfərovun beynəlxalq logistika sahəsində 20 ildən artıq təcrübəsi var.
Azərbaycanın ən iri nəqliyyat şirkətlərindən biri olan Alliance Logistics-də kadr dəyişiklikləri baş verib. Şirkətə rəhbərlik edən Natiq Heydərovun yerinə Natiq Cəfərov təyin olunub.
Day.Az xəbər verir ki, Natiq Cəfərovun beynəlxalq logistika sahəsində 20 ildən artıq təcrübəsi var.
Bildirilib ki, son illərdə o, "Alliance Multimodal" MMC şirkətinə rəhbərlik edib və multimodal daşımalar sahəsinin inkişafına əhəmiyyətli töhfələr vermişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, "Alliance Multimodal" MMC "Alliance Logistics"in törəmə şirkətidir.
