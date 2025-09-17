https://news.day.az/azerinews/1781077.html “Qarabağ” “Real”, “Arsenal”la birlikdə zirvədə - FOTO Xəbər verdiyimiz kimi, Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin ilk turunda "Qarabağ" səfərdə "Benfika"ya 3:2 hesabı ilə qalib gəlib. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, bu matçdan sonra Ağdam klubu turnir cədvəlinin ilk "3-lüy"ündə yer alıb.
Qurban Qurbanovun komandası "Real", "Tottenhem", "Arsenal" kimi komandalarla birlikdə siyahıya başçılıq edir.
Turnir cədvəlini təqdim edirik:
