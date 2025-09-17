İlin ilk səkkiz ayında neçə nəfər barəsində aliment qərarı çıxarılıb? – STATİSTİKA
2025-ci ilin yanvar-avqust aylarında 15 035 nəfər barəsində aliment ödənilməsinə dair qərar çıxarılıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Trend-in sorğusuna cavab olaraq Ədliyyə Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, səkkiz ayın sonunda Nazirliyin yerli icra qurumlarının icraatında olan aliment işlərinin cəmi 129 431 olub.
Respublika üzrə ən çox aliment işi Gəncə şəhəri üzrə icra idarəsinin icraatında olmaqla 6 296 icra sənədi təşkil edib.
Bakı şəhəri üzrə ən çox aliment Xətai rayonundadır - 6 003 iş.
Həmçinin, 01.01.2024 - 30.06.2024-cü il tarixdə yerli icra qurumlarının icraatına 11 324 aliment işi daxil olub. Həmin dövrün sonunda icraatda 120 722 aliment işi olub.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре