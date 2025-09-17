Həmin mesajları açmayın!

"Azərpoçt" MMC-nin adından vətəndaşlara saxta mesajlar göndərilir.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə səhmdar cəmiyyəti məlumat yayıb.

Bildirilir ki, "Azərpoçt" heç bir halda vətəndaşların kart məlumatlarını tələb etmir.

Qurum hər kəsi diqqətli olmağa və bu cür mesajları açmamağa çağırır.