Vəfanın səhnədə kişiyə reaksiyası

Müğənni Vəfa Şərifova paytaxt məkanlarının birində səhnə alıb.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, mahnılarını ifa edən zaman ona yaxınlaşaraq qulağına söz deyən kişiyə sənətçinin reaksiyası marağa səbəb olub.

Belə ki, Vəfanın əl işarəsi ilə qarşılıq verməsi sosial şəbəkə izləyiciləri arasında müzakirələr yaradıb.

Sözügedən videonu təqdim edirik: