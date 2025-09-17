https://news.day.az/azerinews/1781121.html “28 May”da avtobusun qadını vurduğu hadisənin VİDEOSU Sentyabrın 16-da saat 17 radələrində metronun "28 May" stansiyasının qarşısındakı nəqliyyatı mübadilə mərkəzində bədbəxt hadisə baş verib. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, "Bakubus" MMC-yə məxsus avtobus ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitələri üçün ayrılmış zolağa qəfil çıxan qadını vurub.
“28 May”da avtobusun qadını vurduğu hadisənin VİDEOSU
Sentyabrın 16-da saat 17 radələrində metronun "28 May" stansiyasının qarşısındakı nəqliyyatı mübadilə mərkəzində bədbəxt hadisə baş verib.
Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, "Bakubus" MMC-yə məxsus avtobus ümumi istifadədə olan nəqliyyat vasitələri üçün ayrılmış zolağa qəfil çıxan qadını vurub.
Xəsarət alan qadın xəstəxanaya aparılıb. Məlum olub ki, xəsarət alan şəxs 1976-cı il təvəllüdlü Ləman Qarayevadır.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Piyadanın vurulma anını təqdim edirik:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре