Amerika 164 min Jeep-i geri çağırır

Avtomobillərin qapılarında olan problemə görə ABŞ-da təxminən 164,000 Jeep avtomobilini geri çağırır.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Milli Avtomobil Yolları Hərəkətinin Təhlükəsizliyi Administrasiyası məlumat yayıb.

 

Məlumata görə geri çağırılma 2022 və 2025-ci illər arasında istehsal edilmiş "Chrysler Jeep Wagoneer" və "Jeep Grand Wagoneer" modellərini əhatə edir.