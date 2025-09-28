Hindistanda mitinqdə izdiham 39 nəfərin ölümünə səbəb olub

Hindistanın cənubundakı Tamilnad əyalətinin Karur şəhərində mitinq zamanı baş verən izdihamda ölənlərin sayı 39-a çatıb, 100-ə yaxın yaralı var.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə NDTV kanalı məlumat yayıb.

 

Bundan əvvəl 33 nəfərin öldüyü bildirilirdi. Polis hadisə ilə bağlı araşdırma aparır.

İlkin məlumatlara görə, təşkilatçılar minlərlə nəfərlik toplantının iştirakçılarını su və yeməklə təmin etməyiblər. Hadisə yerinə təcili yardım maşınlarının çatması da mümkün olmayıb.