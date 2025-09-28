https://news.day.az/azerinews/1783869.html Hindistanda mitinqdə izdiham 39 nəfərin ölümünə səbəb olub Hindistanın cənubundakı Tamilnad əyalətinin Karur şəhərində mitinq zamanı baş verən izdihamda ölənlərin sayı 39-a çatıb, 100-ə yaxın yaralı var. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə NDTV kanalı məlumat yayıb. Bundan əvvəl 33 nəfərin öldüyü bildirilirdi. Polis hadisə ilə bağlı araşdırma aparır.
Hindistanda mitinqdə izdiham 39 nəfərin ölümünə səbəb olub
Hindistanın cənubundakı Tamilnad əyalətinin Karur şəhərində mitinq zamanı baş verən izdihamda ölənlərin sayı 39-a çatıb, 100-ə yaxın yaralı var.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə NDTV kanalı məlumat yayıb.
Bundan əvvəl 33 nəfərin öldüyü bildirilirdi. Polis hadisə ilə bağlı araşdırma aparır.
İlkin məlumatlara görə, təşkilatçılar minlərlə nəfərlik toplantının iştirakçılarını su və yeməklə təmin etməyiblər. Hadisə yerinə təcili yardım maşınlarının çatması da mümkün olmayıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре