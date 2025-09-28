https://news.day.az/azerinews/1783921.html Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva III MDB Oyunlarının açılış mərasimini izləyilər Sentyabrın 28-də Gəncədə III MDB Oyunlarının açılış mərasimi keçirilir. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva tədbiri izləyirlər.
Xəbər yenilənəcək
