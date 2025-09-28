Prezident İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva III MDB Oyunlarının açılış mərasimini izləyilər

Sentyabrın 28-də Gəncədə III MDB Oyunlarının açılış mərasimi keçirilir.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban Əliyeva tədbiri izləyirlər.

