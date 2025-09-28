Türkiyədə zəlzələ qeydə alınıb

Türkiyədə 5,4 maqnitudalı zəlzələ baş verib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi (AFAD) məlumat yayıb.

 

Yerli vaxtla 12:59 radələrində baş verən zəlzələnin ocağı Kütahyanın Simav rayonunda, 8,4 km dərinlikdə yerləşib.