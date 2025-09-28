https://news.day.az/azerinews/1783878.html Türkiyədə zəlzələ qeydə alınıb Türkiyədə 5,4 maqnitudalı zəlzələ baş verib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi (AFAD) məlumat yayıb. Yerli vaxtla 12:59 radələrində baş verən zəlzələnin ocağı Kütahyanın Simav rayonunda, 8,4 km dərinlikdə yerləşib.
Türkiyədə zəlzələ qeydə alınıb
Türkiyədə 5,4 maqnitudalı zəlzələ baş verib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyi (AFAD) məlumat yayıb.
Yerli vaxtla 12:59 radələrində baş verən zəlzələnin ocağı Kütahyanın Simav rayonunda, 8,4 km dərinlikdə yerləşib.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре