Müəllimlərin iş yerinin dəyişdirilməsinin nəticələri AÇIQLANDI
Müəllimlərin iş yerinin qarşılıqlı dəyişdirilməsi prosesinin nəticələri şəxsi səhifələrə göndərilib.
Bu barədə Day.Az-a Təhsil İnstitutunun İnsan Resusları Mərkəzindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, 20 sentyabr tarixində təşkil olunan prosesin sənəd yoxlanışı mərhələsinə 216 nəfər müəllim dəvət olunub.
