Efirdə DAVA düşdü - "Qapını elçilər dağıdırdı?"
Əməkdar artist Kubra Əliyeva qonaq olduğu "Elgizlə izlə" verilişində özündən çıxıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, aktrisa efirə gələn Ülkər adlı qızla söz davasına çıxıb.
Buna səbəb isə onun pis vərdişdən sağalan kişiyə "Sənin kimi birinə ərə getmərəm" deməsii olub.
Əliyeva bu sözlərlə etirazını bildirib:
"Sakit dur, mənə cavab vermə. Qız uşağısan, qapını elçilər dağıdırdı? Deyirdin, sənin kimi oğlana ərə getmərəm. Səndən də yaxşı qız oğluma almışam, mənə oğul verdi. İndi nəvəm əsgərlikdədir. Qabaqdangəlmişlik etmə. Mikrofonu alın onun əlindən. Sayqın yoxdu sənin. Xəstəlikdən sağalan birinə deyirsən ki, sənin kimi birinə ərə getmərəm. İnsanlar balasını narkotikdən müalicə etdirmək üçün evini satır. Sənin qapına gəlib? Mən bunu yaşamışam. Səni izləyəndə bütün bədənim əsdi. Onları qurtarmaq üçün ölürük. Belə insanlara əl tuta bilirsiniz tutun, tuta bilmirsinizsə susun. Adi bir qığılcım onları məhv edir. Mənim oğlum Rauf 5 dil bilirdi. Mən elə dərd yaşadığım üçün analar zəng vurdu mənə, dedilər ki, susdurun o qızı. Oğluma elçi gedəndə dedim ki, övladım bu yolun yolçusudur. Amma arxanda mənim kimi qayınanan var. Onu işə qoydum, nəvəmi də götürdüm və ona ev də aldım. Həmin vaxt indiki kimi reabilitasiya mərkəzləri olsaydı Rauf kimi oğulu itirməzdik".
Xatırladaq ki, Kübra Əliyevanın oğlu Rauf Məmmədov 2015-ci ildə cəzaçəkmə müəssisəsinin xəstəxanasında qaraciyər xəstəliyindən dünyasını dəyişib. O, narkotik maddə aludəçisi olmuşdu.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре