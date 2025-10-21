"Bakubus" Bulvara girdi

Bakıda 125 nömrəli avtobus ağaca çırpıldı

Day.Az xəbər verir ki, hadisə Neftçilər prospektində baş verib. "BakuBus"a məxsus 125 saylı sərnişin avtobusu qəza törədərək bulvar ərazisinə girib, ağaca çırpılıb. 

Hadisə nəticəsində avtobusa ciddi ziyan dəyib. Xəsarət alanın olub-olmaması barədə məlumat yoxdur.