Ramiz Mehdiyevin köməkçisi Eldar Əmirov həbs olunub

AMEA Prezidenti katibliyinin keçmiş rəisi, Ramiz Mehdiyevin köməkçisi vəzifəsində çalışmış Eldar Əmirov həbs olunub. Day.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı məhkəmə qərar verib. Səbail Rayon Məhkəməsinin qərarı ilə onun barəsində 4 ay müddətinə həbs qətimkan tədbiri seçilib.
