Azərbaycanda beynəlxalq əməkdaşlıq üçün böyük imkanlar mövcuddur
Bunu Trend-ə "Euronews"un Direktorlar Şurasının sədri Pedro Vargas David Bakıda rəhbərlik etdiyi kanalın ofisinin açılış mərasimi çərçivəsində bildirib.
"Azərbaycan - investisiya qoyulmalı, ziyarət edilməli və tərəfdaşlıq qurulmalı ölkədir", - deyə o qeyd edib.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycan infrastruktur layihələri, strateji-coğrafi mövqeyi və Avropanın enerji təhlükəsizliyindəki rolu ilə diqqət çəkir. Pedro Vargas David vurğulayıb ki, ölkə xarici investisiyalar üçün yeni sahələr təqdim edir və beynəlxalq əməkdaşlıq üçün böyük imkanlar yaradır.
"Euronews" rəhbəri həmçinin qeyd edib ki, Azərbaycan kəşf edilməli ölkədir və regional turizm potensialına xüsusi diqqət yetirir.
O, televiziya kanalının "Azerbaijan Tourism Board" ilə uğurlu əməkdaşlığını vurğulayıb və əlavə edib ki, bu mövsümdə "Euronews" efirində ölkənin turizm istiqamətləri haqqında çoxsaylı materiallar yayımlanacaq.
Pedro Vargas David xatırladıb ki, Azərbaycan regional əlaqələrdə mühüm rol oynamağa davam edir, o cümlədən Mərkəzi Asiya ilə C5 formatına qoşulmaqla, eləcə də Azərbaycan hava məkanının etibarlı marşrut rolunu oynadığını vurğulayıb.
O, həmçinin "Euronews"un Azərbaycandakı uzunmüddətli əməkdaşlığından danışıb və televiziya kanalının ölkədə fəaliyyət göstərməsindən qürur duyduğunu bildirib:
"Biz burada uzun müddətdir fəaliyyət göstəririk və Azərbaycanlı jurnalistlərimizin və tərəfdaşlarımızın işindən böyük qürur duyuruq", - deyə o əlavə edib.
