https://news.day.az/azerinews/1798121.html Ceyhun Bayramov Roma Papası ilə dinlərarası dialoqu müzakirə edib - FOTO Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Roma Papası XIV Leo ilə görüşüb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə nazir "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. O qeyd edib ki, Vatikana rəsmi səfərim zamanı Papa XIV Leo ilə ümumi auditoriya qarşısında çıxış etdim və Müqəddəsləri ilə görüşməkdən şərəf duydum.
Ceyhun Bayramov Roma Papası ilə dinlərarası dialoqu müzakirə edib - FOTO
Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Roma Papası XIV Leo ilə görüşüb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə nazir "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.
O qeyd edib ki, Vatikana rəsmi səfərim zamanı Papa XIV Leo ilə ümumi auditoriya qarşısında çıxış etdim və Müqəddəsləri ilə görüşməkdən şərəf duydum.
"Azərbaycan və Müqəddəs Taxt-Tac arasında dinlərarası dialoqun təşviqi və multikulturalizmin təşviqi üçün vacib olan güclü münasibətlər mövcuddur.
İki ölkə arasındakı münasibətlər müxtəlif dinlər arasında dialoq üçün bir model rolunu oynayır və bu, Azərbaycanın dövlət siyasətinin təməl daşıdır", - nazirin paylaşımında vurğulanıb.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре