Laçında "MDB ölkələrində müasir kino istehsalının inkişafı" mövzusunda dəyirmi masa keçirilib - FOTO
Noyabrın 29-da Laçın şəhərində "MDB ölkələrində müasir kino istehsalının inkişafı" mövzusunda dəyirmi masa təşkil olunub.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Mədəniyyət Nazirliyi məlumat yayıb.
Prodüser, aktyor Azər Aydəmirin moderatorluğu ilə reallaşan tədbirdə çıxış edən Laçın rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Məsim Məmmədov dövlətimiz tərəfindən rayonda həyata keçirilən infrastruktur layihələrindən danışıb.
Qeyd edib ki, Laçında mədəni quruculuğa xüsusi diqqət yetirilir. Şəhərdə yaradılan ilk mədəniyyət təsisatlarından biri də "Hoçazfilm" studiyasıdır. O Laçının kino çəkilişləri üçün maraqlı məkanlardan olduğunu da bildirib.
Mədəniyyət nazirinin müavini Fərid Cəfərov qeyd edib ki, mədəniyyət xalqları birləşdirən mənəvi körpüdür. Kino sənəti isə xalqın tarixi, mədəni kimliyi və dünyagörüşünü əks etdirən ən güclü bədii vasitələrdən biridir.
Bildirilib ki, Azərbaycan dövləti kinematoqrafiyanın inkişafını strateji prioritetlərdən biri kimi müəyyən edib. Bu istiqamətdə son illərdə mühüm institusional addımlar atılıb, yeni maliyyə mexanizmləri formalaşdırılıb, yaradıcı mühitin beynəlxalq inteqrasiyası gücləndirilib. Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyi (ARKA) son üç ildə dövlət sifarişi ilə 70-dən çox film layihəsinin istehsalına maliyyə dəstəyi göstərib. Bu layihələrdən 50-dən çoxu artıq tamaşaçılara təqdim olunub", - deyə nazir müavini əlavə edib.
Qeyd olunub ki, Azərbaycan Respublikasında tətbiq edilən film istehsalı xərclərinin qismən geri ödənilməsi (rebate) mexanizmi ölkəmizdə film çəkilişləri üçün əlverişli şərait yaradıb və beynəlxalq prodüserlər üçün Azərbaycanı daha cəlbedici kino məkanına çevirib: "Azərbaycan tərəfi MDB məkanında kino sahəsində birgə fəaliyyətin daha da genişləndirilməsini vacib hesab edir. Bu istiqamətdə koproduksiya layihələrinin həyata keçirilməsi, ortaq ssenari laboratoriyalarının təşkili, gənc kinematoqraflar arasında təcrübə mübadiləsinin aparılması və regional film forumlarının keçirilməsi üçün yeni təşəbbüslər irəli sürürük. Bu əməkdaşlıq çərçivəsində hazırda "Molla Nəsrəddin, çətin günlərimin dostu" kimi birgə istehsal layihələri xalqlarımız arasında ortaq mədəni irsi və mənəvi yaxınlığı kino dili ilə ifadəsinə xidmət edir".
Daha sonra MDB Ölkələrinin Humanitar Əməkdaşlıq üzrə Dövlətlərarası Fondunun icraçı direktoru Tair İksanov, Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı Rövşən Muradov, ARKA-nın baş direktorunun müavini Qurban Pirimov, "Hocazfilm" studiyasının direktoru Amil Məmibəyli, Nizami Kino Mərkəzinin direktoru Əli-Səttar Quliyev, Belarus nümayəndəsi Semaşko Svetlana, "Qırğızfilm" studiyasının aparıcı mütəxəssisi Rəbiyyə Mirlanova, "Roskino" ASC-nin baş direktorunun müşaviri Svirina Yekaterina, "Tacikfilm"in nümayəndəsi Akmal Abdullozoda, Özbəkistan Kinematoqrafiya Agentliyinin əməkdaşı Mannob Kuçkarov və başqaları çıxış ediblər.
MDB ölkələri arasında kino sahəsində əməkdaşlığın perpektivlərindən söz açılıb, birgə layihələrin əhəmiyyəti vurğulanıb.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре