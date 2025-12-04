https://news.day.az/azerinews/1799748.html Faciəvi şəkildə ölən 18 yaşlı Leylinin FOTOLARI Xəbər verdiyimiz kimi, dekabrın 2-də Bakıda yaşadığı evin hamamında 18 yaşlı Leyli Məmmədovanın meyiti tapılıb. Day.Az xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə mərhumun fotoları paylaşılıb. Qafqazinfoya istinadla dəm qazının qurbanı olan Leylinin fotolarını təqdim edirik:
Faciəvi şəkildə ölən 18 yaşlı Leylinin FOTOLARI
Xəbər verdiyimiz kimi, dekabrın 2-də Bakıda yaşadığı evin hamamında 18 yaşlı Leyli Məmmədovanın meyiti tapılıb.
Day.Az xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə mərhumun fotoları paylaşılıb.
Qafqazinfoya istinadla dəm qazının qurbanı olan Leylinin fotolarını təqdim edirik:
