Faciəvi şəkildə ölən 18 yaşlı Leylinin

Xəbər verdiyimiz kimi, dekabrın 2-də Bakıda yaşadığı evin hamamında 18 yaşlı Leyli Məmmədovanın meyiti tapılıb.

Day.Az xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə mərhumun fotoları paylaşılıb.

Qafqazinfoya istinadla dəm qazının qurbanı olan Leylinin fotolarını təqdim edirik: