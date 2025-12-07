Orqanlara bənzəyən qidalar
Təbiətdə elə qidalar var ki, həm forması ilə müəyyən orqanı xatırladır həm də həmin orqan üçün faydalı təsirə malikdir.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bu oxşarlıq təsadüfi sayıla bilər amma bir çox araşdırmalar bu uyğunluğun sağlamlığa müsbət təsir göstərdiyini bildirir.
Yerkökünü üfiqi kəsdikdə mərkəzin ulduzvari quruluşu insan gözünün bəbəyinə bənzəyir. Bu tərəvəzdə çoxlu beta karotin var və bu maddə orqanizmdə A vitamininə çevrilir. A vitamini gözlərin zəif işıqda daha yaxşı görməsinə kömək edir.
Qozun iki hissəli forması və içindəki bükülü xətt beyin yarımkürələrinə bənzəyir. Qoz omega 3 yağ turşuları ilə zəngindir və bu maddələr yaddaşın güclənməsinə və beyin fəaliyyətinin dəstəklənməsinə yardım edir.
Pomidor kəsildikdə içindəki bölmələr ürəyin kameralı quruluşuna çox oxşayır. Bu meyvədə likopen adlı antioksidant var. Likopen ürək damar sağlamlığını qorumaqda mühüm rol oynayır.
Kərəviz saplarının uzun quruluşu ətraf sümüklərini xatırladır. Bu bitki kalsium və K vitamini ilə zəngindir. Hər iki maddə sümüklərin möhkəm qalmasına kömək edir.
Avokadonun forması və içindəki böyük çəyirdək ana bətnini və rüşeymi xatırladır. Bu meyvə E vitamini və sağlam yağlarla zəngindir. İmmunitetin dəstəklənməsi və hüceyrələrin qorunması üçün faydalıdır.
Zəncəfilin bükülü kökü mədə formasını xatırladır. Bu bitki mədə narahatlığını azaltmağa və həzmi yüngülləşdirməyə kömək edən faydalı maddələrə sahibdir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре