Bahalısı da, 2 manatlığı da eyni işi görür, aldanmayın - Həkim
Bahalı diş fırçaları düşündüyünüz qədər fərq yaratmır.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, bunu hollandiyalı stomatoloq parodontoloq Tima Tomassenin deyib. Alim müxtəlif klinik tədqiqatları müqayisə edərək adi və elektrikli fırçaların təsirini və fırçalama müddətinin dişlərə təsirini araşdırıb.
Bu barədə Amsterdam Universiteti portalı məlumat yayıb.
"Diş sağlamlığında əsas rolu bahalı cihazlar yox, gündəlik düzgün vərdişlər oynayır. Hazırda ağız boşluğu problemləri, xüsusilə kariyes və diş əti iltihabı dünyanın təxminən 3.5 milyard insanını təsirləndirir. Müntəzəm fırçalama həkimlərin başlıca tövsiyəsi sayılır. Lakin sual budur ki, dişləri "yaxşı təmizləmək" nə deməkdir.
Tomassen müəyyən edib ki, müasir texnologiyalar haqqında populyar fikirlər çox şişirdilib. Onun sözlərinə görə, real həyatda elektrikli fırçaların növləri arasında demək olar ki, fərq yoxdur. Bu o deməkdir ki, əsas rol cihazın imkanlarında yox, istifadə edən şəxsin fırçalama vərdişlərindədir.
Alim təsdiqləyib ki, elektrikli fırçalar adi fırçalardan daha yaxşı təmizləyir. Amma iki əsas model arasında, yəni dairəvi hərəkət edən fırça ilə səs dalğalı fırça arasında ciddi fərq yoxdur. Tomassen hesab edir ki, şirkətlər bahalı modellər yaratmaq əvəzinə, daha əlçatan fırçalar hazırlamalı və insanların düzgün təmizləmə texnikasını öyrənməsi üçün maarifləndirici proqramlara diqqət yetirməlidirlər.
O, həm də müxtəlif ölkələrin stomatoloji təşkilatlarının tövsiyələrini araşdırıb. Məlum olub ki, qurumların yalnız üçdə biri diş baxımı ilə bağlı sadə və aydın təlimat təqdim edir. Tomassen bildirir ki, praktiki və hər kəs üçün başa düşülən məsləhətlər uğurlu profilaktika üçün vacibdir.
Hazırda bu sahədə milli səviyyədə elmi əsaslı tövsiyə sistemi hazırlanır və Tomassen də bu işə qatılmağı planlaşdırır. Alim ümid edir ki, araşdırması elmi biliklərlə gündəlik stomatoloji təcrübə arasında olan fərqi azaltmağa kömək edəcək.
