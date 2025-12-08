Yolkaya bu oyuncaqları asmaq olmaz - SƏBƏB
Yeni il yaxınlaşdıqca evlərdə, ofislərdə və ictimai yerlərdə yolkaların qurulması geniş yayılır.
Milli.Az xəbər verir ki, mütəxəssislər xəbərdarlıq edirlər ki, dekorasiyada istifadə olunan bəzi oyuncaqlar təhlükə yarada bilər. Xüsusilə uşaqların və ev heyvanlarının olduğu ailələrdə düzgün seçim etmək vacibdir.
Dekorasiya üzrə ekspertlər və təhlükəsizlik mütəxəssisləri bir sıra oyuncaqları "riskli" kateqoriyaya daxil edərək, bunlardan uzaq durmağı məsləhət görürlər.
Köhnə tip şüşə bəzəklər ən çox qırılan və kəsici zərər yaradan dekorasiyalar sayılır. Mütəxəssislərin sözlərinə görə, bir neçə metrdən düşən şüşə oyuncaqlar xırda parçalara dağıldığı üçün uşaqlar üçün ciddi təhlükə yaradır.
Xüsusilə 3 yaşdan aşağı uşaqlar olan evlərdə çox kiçik fiqurlar, muncuqlar və çıxan hissələri olan bəzəklər təhlükəli hesab olunur. Bu cür oyuncaqların udulması və ya nəfəs borusuna düşməsi riskləri artırır.
Quru ağac, elektrik işıqları və istilik mənbələrinin yaxınlığında asılan asan alışan oyuncaqlar yanğın təhlükəsi yarada bilər. Ekspertlər ucuz, keyfiyyətsiz plastik və ya köpük materiallardan hazırlanmış bəzəkləri xüsusi risk qrupuna daxil edir.
Metal uclu dekorasiya və kəskin kənarları olan fiqurlar həm uşaqlar, həm də heyvanlar üçün zədələnmə təhlükəsi yaradır. Bu cür oyuncaqların düşməsi ciddi xəsarətlərə səbəb ola bilər. Bəzi ucuz dekorasiyalarda toksik boya və ya allergik reaksiya verə bilən kimyəvi maddələr olur. Uzun müddət qapalı məkanlarda saxlanılan bu oyuncaqlar sağlamlıq üçün zərərli sayıla bilər.
Mütəxəssislər təhlükəsiz dekorasiya üçün əsasən plastik olmayan, qırılmayan, yumşaq materiallardan hazırlanmış oyuncaqların seçilməsini tövsiyə edirlər. LED işıqların daha etibarlı olduğu, həmçinin "yolka"nın uşaqların əl çatdıra bilməyəcəyi şəkildə yerləşdirilməsinin vacibliyi vurğulanır.
Yeni il öncəsi təhlükəsiz dekorasiya qaydalarına əməl etməklə həm bayram atmosferini qorumaq, həm də evdəkilərin sağlamlığını riskə atmamaq mümkündür.
