https://news.day.az/azerinews/1800621.html Göygöldə minik avtomobili aşıb: 1 nəfər ölüb Göygöl rayonunda ölümlə nəticələnən ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Day.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hərəkətdə olan Niva markalı minik avtomobili idarəetməni itirərək yol kənarına aşıb. Nəticədə bir nəfər hadisə yerində həyatını itirib. Qəza zamanı avtomobil ciddi deformasiyaya uğrayıb.
Göygöldə minik avtomobili aşıb: 1 nəfər ölüb
Göygöl rayonunda ölümlə nəticələnən ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
Day.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hərəkətdə olan Niva markalı minik avtomobili idarəetməni itirərək yol kənarına aşıb.
Nəticədə bir nəfər hadisə yerində həyatını itirib. Qəza zamanı avtomobil ciddi deformasiyaya uğrayıb.
Hadisə yerinə dərhal FHN-in Gəncə Regional Mərkəzinin Xüsusi Xilasetmə Hissəsinin əməkdaşları və polis cəlb olunub.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре