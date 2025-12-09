“Tox qarına yatmaq sağlamlıq üçün risklidir” - Mütəxəssislər xəbərdarlıq edir
Son günlər sosial şəbəkələrdə və həkimlər arasında "tox qarına yatmağın zərərləri" ilə bağlı müzakirələr artıb. Mütəxəssislər bildirirlər ki, gecə saatlarında ağır yemək qəbul edib yatmaq, bir çox sağlamlıq problemlərinin yaranmasına səbəb ola bilər.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, həkimlərin sözlərinə görə, tox mədədən yatmaq orqanizmdə həzm prosesini ləngidir, mədə turşusunun qida borusuna qayıtmasına səbəb olur və bu da yanğı, ağrı və reflüks kimi narahatlıqlar yaradır.
Qastroenteroloqların qeyd etdiyinə görə, xüsusilə şirniyyatlı, yağlı və acılı yeməklərdən sonra dərhal yatmaq qida borusunun divarına zərər verir və uzun müddət davam edən reflüks xroniki xəstəliklərə yol aça bilər.
Mütəxəssislər tox qarına yatmağın digər mənfi təsirlərini də sadalayırlar:
Yuxu keyfiyyətinin zəifləməsi: Həzm prosesi aktiv olduğu üçün bədən rahatlaşmır, bu da yuxunun bölgülməsinə səbəb olur.
Sürətli kökəlmə: Gecə vaxtı ağır qida qəbul etmək maddələr mübadiləsini ləngidir və yağ yığılmasını artırır.
Ürək yanması və qaz problemleri: Tox qarına yatmaq mədə qazını artırır və nəfəs darlığına belə səbəb ola bilər.
Ürək xəstəlikləri üçün risk: Daimi gecə yeməkləri ürəyi əlavə yükləyir və hipertoniya riskini artırır.
Həkimlər tövsiyə edir ki, yatmazdan ən azı 2-3 saat əvvəl qida qəbulu dayandırılmalı, axşam yeməkləri isə yüngül və həzmə asan olmalıdır. Əgər axşam aclığı qaçılmazdırsa, meyvə, qatıq və ya bir stəkan isti çay kimi yüngül məhsullara üstünlük verilməsi məsləhətdir.
Mütəxəssislər hesab edir ki, düzgün qida qəbulu və yuxu rejimi həm yuxu keyfiyyətini yaxşılaşdırır, həm də ümumi sağlamlığa müsbət təsir göstərir.
