Üç yaşlı uşaq hovuza düşərək boğulub öldü

Tovuzda üç yaşlı uşaq hovuza düşərək ölüb.

Day.Az xəbər verir ki, hadisə rayonun Düz Qırıqlı kəndində baş verib.

2022-ci il təvəllüdlü H. Qasımov yaşadığı fərdi yaşayış evinin həyətində yerləşən hovuza düşərək boğulub ölüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.