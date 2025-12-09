https://news.day.az/azerinews/1800950.html Üç yaşlı uşaq hovuza düşərək boğulub öldü Tovuzda üç yaşlı uşaq hovuza düşərək ölüb. Day.Az xəbər verir ki, hadisə rayonun Düz Qırıqlı kəndində baş verib. 2022-ci il təvəllüdlü H. Qasımov yaşadığı fərdi yaşayış evinin həyətində yerləşən hovuza düşərək boğulub ölüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Üç yaşlı uşaq hovuza düşərək boğulub öldü
Tovuzda üç yaşlı uşaq hovuza düşərək ölüb.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə rayonun Düz Qırıqlı kəndində baş verib.
2022-ci il təvəllüdlü H. Qasımov yaşadığı fərdi yaşayış evinin həyətində yerləşən hovuza düşərək boğulub ölüb.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре