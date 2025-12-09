https://news.day.az/azerinews/1801133.html Yollarda görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq Sabah yağışlı və dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq avtomobil yollarında görünüş məsafəsi məhdudlaşacaq. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, dekabrın 10-da ölkə ərazisinin bəzi yerlərində yağıntılı və dumanlı hava şəraiti müşahidə olunacaq.
