Arıqladan, tox saxlayan, enerji verən super qida – Çia toxumu
Son illər sağlam qidalanma trendlərinin əsas komponentlərindən biri kimi çia toxumu xüsusi populyarlıq qazanıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, kiçik ölçülü olmasına baxmayaraq, çia toxumu yüksək miqdarda vitamin, mineral, lif və omeqa-3 yağ turşuları ilə zəngin olduğu üçün həm gündəlik menyuda, həm də pəhriz proqramlarında geniş tətbiq olunur. Bu superqidanın əsas faydalarını nəzərdən keçirək.
Omeqa-3 ilə zəngin təbii mənbə
Çia toxumu bitki mənşəli qidalar arasında omeqa-3 baxımından ən zəngin məhsullardan biridir. Omeqa-3 yağ turşuları:
Beynin fəaliyyətini gücləndirir
Ürək-damar sistemini qoruyur
İltihabi prosesləri azaldır
Bu səbəbdən çia toxumu ürək xəstəliklərinin qarşısının alınmasında tövsiyə olunur.
Həzm sisteminin dəstəklənməsi
Tərkibindəki bol pəhriz lifi:
Bağırsaqların fəaliyyətini tənzimləyir
Qəbizliyin qarşısını alır
Uzun müddət toxluq hissi yaradır
Bu xüsusiyyət çianı arıqlamaq istəyənlər üçün uyğun seçimə çevirir.
Enerji və qaraciyərin qorunması
Çia toxumu karbohidratların bədəndə tədricən sərbəst buraxılmasını təmin edərək:
Gün ərzində stabil enerji verir
İdman edənlər üçün dözümlülüyü artırır
Eyni zamanda antioksidant təsiri ilə qaraciyərin yükünü azaldır və orqanizmin təmizlənməsinə kömək edir.
Sümük və diş sağlamlığı
Kalsium, fosfor və maqneziumla zəngin olan çia toxumu:
Sümükləri və dişləri gücləndirir
Osteoporoz riskini aşağı salır
Xüsusilə süd məhsullarını az istifadə edənlər üçün yaxşı alternativdir.
Qan şəkərinin balanslaşdırılması
Çianın lifli tərkibi şəkərin qana daha yavaş sorulmasını təmin edir ki, bu da:
Qan şəkərinin sabit qalmasına
İnsulin səviyyəsinin normallaşmasına
yardımçı olur. Buna görə də, həkim məsləhəti ilə diabet xəstələri tərəfindən də istifadə edilə bilər.
Arıqlama və çəki nəzarəti
Su ilə qarışdıqda çia toxumu öz həcmini bir neçə dəfə artıraraq jelə bənzər struktur alır:
Sürətli toxluq yaradır
Kalori qəbulunu azaldır
Yemək aralarında acma hissini zəiflədir
Çia toxumundan istifadə yolları
Smoothie və kokteyllərə əlavə etmək
Yoqurt, kəsmik, salat və yulafla qarışdırmaq
Süd və ya su ilə çia pudinqi hazırlamaq
Şirniyyat və çörəklərdə istifadə etmək
Gündə 1-2 xörək qaşığı qəbul etmək kifayətdir.
Nəticə etibarilə, çia toxumu kiçik olsa da, orqanizmi enerji ilə təmin edən, toxluq yaradan və həm ürək-damar, həm də həzm sistemi üçün faydalı olan güclü bir qida mənbəyidir. Sağlam qidalanma rasionunda yer alması gündəlik həyat və pəhriz menyuları üçün əla seçimdir.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре