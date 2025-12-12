Azərbaycanda elektrik enerjisi istehsalı artıb
Bu ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycanda 24,603 milyard kilovat-saat (kVt/saat) elektrik enerjisi istehsal edilib.
Bu barədə Day.Az Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bu göstərici ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 243,3 milyon kVt/saat və ya 1% çoxdur.
Eyni zamanda istehsal edilmiş elektrik enerjisinin 23,783 milyard kVt/saatını əmtəəlik elektrik enerjisi təşkil edib ki, bu da ötən ilin ilk 11 ayındakı göstərici ilə müqayisədə 232,4 milyon kVt/saat və ya 1% artım deməkdir.
Ümumilikdə Azərbaycanda elektrik enerjisi, qaz və buxar istehsalı, bölüşdürülməsi və təchizatı sektorunda 2025-сi ilin yanvar-noyabr aylarında 3,096 milyard manat dəyərində məhsul istehsal olunub və xidmətlər göstərilib. Su təchizatı, tullantıların təmizlənməsi və emalı sektorunda istehsal edilmiş məhsulların həcmi 597,5 milyon manat təşkil edib.
