https://news.day.az/azerinews/1802013.html Naxçıvanda yasda 20 nəfər dəm qazından zəhərlənib Naxçıvanda dəm qazından kütləvi zəhərlənmə olub. APA xəbər verir ki, hadisə Babək rayonu Kültəpə kəndində baş verib. Belə ki, 20-dən çox şəxsin yas mərasimində dəm qazından zəhərləndiyi bildirilir. Onlar Naxçıvan Muxtar Respublikası Yoluxucu Xəstəliklər Mərkəzinə yerləşdiriliblər. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır.
