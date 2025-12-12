Naxçıvanda yasda 20 nəfər dəm qazından zəhərlənib

Naxçıvanda dəm qazından kütləvi zəhərlənmə olub.

APA xəbər verir ki, hadisə Babək rayonu Kültəpə kəndində baş verib.

Belə ki, 20-dən çox şəxsin yas mərasimində dəm qazından zəhərləndiyi bildirilir.

Onlar Naxçıvan Muxtar Respublikası Yoluxucu Xəstəliklər Mərkəzinə yerləşdiriliblər.

Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır.