Sabah Bakıya sulu qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
Bakıda və Abşeron yarımadasında dekabrın14-ü günün birinci yarısında hava şəraitinin arabir yağıntılı olacağı gözlənilir.
Bu barədə Day.Az Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.
Gecə və səhər bəzi şəhərətrafı ərazilərdə qısa müddətə yağışın sulu qarla qarışıq yağacağı ehtimalı var.
Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 5-7 dərəcə aşağı enəcək.
