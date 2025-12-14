Bakı restoranlarında Yeni il qiymətləri

Bəzi insanlar Yeni il gecəsini evdə yox, restoranlarda qeyd etməyi sevirlər. Bu baxımdan restoranların 31 dekabr gecəsi üçün qiymətləri daim maraq doğurur.

Day.Az Milli.Az-a istinadən bildirir ki, Bakıda elə əyləncə mərkəzləri var ki, Yeni il gecəsi üçün bir nəfərlik qiymət 400 manat təşkil edir.

Bəzi obyektlərdə isə 150-200 manat arasıdır.

Hətta bir neçə restoranda qiymətlər masaların səhnəyə yaxınlığı ilə dəyişir.

Daha ətraflı Azad Azərbaycan Televiziyasının (ATV) videomaterialında: