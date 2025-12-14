https://news.day.az/azerinews/1802296.html Bakı restoranlarında Yeni il qiymətləri - VİDEO Bəzi insanlar Yeni il gecəsini evdə yox, restoranlarda qeyd etməyi sevirlər. Bu baxımdan restoranların 31 dekabr gecəsi üçün qiymətləri daim maraq doğurur. Day.Az Milli.Az-a istinadən bildirir ki, Bakıda elə əyləncə mərkəzləri var ki, Yeni il gecəsi üçün bir nəfərlik qiymət 400 manat təşkil edir.
Bakı restoranlarında Yeni il qiymətləri - VİDEO
Bəzi insanlar Yeni il gecəsini evdə yox, restoranlarda qeyd etməyi sevirlər. Bu baxımdan restoranların 31 dekabr gecəsi üçün qiymətləri daim maraq doğurur.
Day.Az Milli.Az-a istinadən bildirir ki, Bakıda elə əyləncə mərkəzləri var ki, Yeni il gecəsi üçün bir nəfərlik qiymət 400 manat təşkil edir.
Bəzi obyektlərdə isə 150-200 manat arasıdır.
Hətta bir neçə restoranda qiymətlər masaların səhnəyə yaxınlığı ilə dəyişir.
Daha ətraflı Azad Azərbaycan Televiziyasının (ATV) videomaterialında:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре