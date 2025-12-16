https://news.day.az/azerinews/1802905.html Kəlbəcər ağ örpəyə büründü - VİDEO Azərbaycanın bəzi rayonlarında arabir yağıntı olub, dağlıq ərazilərdə 12 dərəcəyədək şaxta qeydə alınıb. Day.Az xəbər verir ki, dağlıq ərazilərə qar yağıb. Yağan qarın hündürlüyü Kəlbəcərdə 11, Xaltanda 8, Lazada (Qusar) 6, Daşkəsəndə 4, Rvarudda (Lerik) 1 sm-dir. Qarla örtülü Kəlbəcərdən görüntüləri sizə təqdim edirik:
