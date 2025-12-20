https://news.day.az/azerinews/1803881.html Şəbnəm Tovuzlunun 400 nəfərlik dəbdəbəli ad günündən görüntülər - VİDEO Müğənni Şəbnəm Tovuzlu özünə təm-təraqlı doğum günü partisi edib. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçinin doğum günündən görüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb. Dekabrın 19-da baş tutan gecəyə Xalq artistləri Alim Qasımov və Röya Ayxan da dəvət edilib.
Müğənni Şəbnəm Tovuzlu özünə təm-təraqlı doğum günü partisi edib.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçinin doğum günündən görüntülər sosial şəbəkələrdə paylaşılıb.
Dekabrın 19-da baş tutan gecəyə Xalq artistləri Alim Qasımov və Röya Ayxan da dəvət edilib. Məclisdə xalq artistləri ilə yanaşı müğənninin sənət dostları da qatılıb.
Qeyd edək ki, Şəbnəm açıqlamasında ad gününə 400 nəfərə yaxın qonaq dəvət etdiyini bildirmişdi.
Ad günündən görüntüləri sizə təqdim edirik:
